Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Pitkään odotettu asuinhanke starttaa vihdoin Helsingin Vuosaaressa – kaavatyön valmistelu käynnistyi 20 vuotta sitten

Skanska on valittu Helsingin kaupungin vuokra-asuntohankkeen urakoitsijaksi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. joulukuuta 2025, 10:47
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Pitkään odotettu asuinhanke starttaa vihdoin Helsingin Vuosaaressa – kaavatyön valmistelu käynnistyi 20 vuotta sitten
Havainnekuva Helsingin kaupungin vuokra-asuntokohteesta Vuosaaresta. Kuva: One Architects

Skanska ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto ovat sopineet 182 vuokra-asunnon rakentamisesta Helsingin Vuosaareen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pitkään odotettu asuinhanke starttaa vihdoin Helsingin Vuosaaressa – kaavatyön valmistelu käynnistyi 20 vuotta sitten”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset