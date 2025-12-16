Salo ja Lohja näyttivät vihreää valoa Länsiradalle Kirkkonummi päätti, ettei se lähde mukaan hankkeeseen.

Lohjan ja Salon kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet valtion ja kuntien neuvotteleman Länsirata oy:n osakassopimuksen sekä siihen liittyvän rahoitussitoumuksen ratahankkeen rakentamisvaiheen käynnistämiseksi. Molemmissa valtuustoissa esitys hyväksyttiin äänin 32-19.

Lohja sitoutuu Länsiradan ratahankkeen ensimmäisen rakentamisvaiheen rahoittamiseen enintään 30 miljoonalla eurolla. Lohjan kaupungin osuus hankkeelle kohdennettavan vieraan pääoman rahoituskustannuksista on enintään 2,48 prosenttia.

Salon kaupunginvaltuusto sitoutui Länsiradan ratahankkeen ensimmäisen rakentamisvaiheen rahoittamiseen enintään 27 miljoonalla eurolla ja vastaa Länsiradan 520 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen tai Suomen valtion muutoin järjestelemän rahoituksen rahoituskustannuksista enintään 2,23 prosentilla.

Kunnat ovat sopineet keskenään myös toisen vaiheen rahoittamisesta 300 miljoonalla eurolla. Valtion kanssa neuvotteluja toisen vaiheen kustannuksista ei ole vielä käyty. Sopimus viedään valtuustojen hyväksyttäväksi samassa yhteydessä.

Turku, Espoo ja Vihti ovat myös hyväksyneet Länsiradan. Kirkkonummi ei lähtenyt mukaan.

Kahdessa vaiheessa

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys.

Hanke etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma Espoosta Kupittaalle ja rakennetaan uutta rataa Espoon ja Lohjan välille sekä toinen raide Salo-Hajala- ja Nunna-Kupittaa- rataosuuksille. Toisessa vaiheessa rakennetaan osuudet Lohja-Salo ja Hajala-Nunna.

Lokakuussa julkaistun päivitetyn aikataulun mukaan ensimmäinen rakentamisvaihe voisi alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen ja työ alkaisi ensimmäisenä rakennettavien yhteysvälien rakentamissuunnittelulla.

Vuonna 2027 varsinainen rakentaminen käynnistyisi Espoon ja Histan sekä Salon ja Hajalan välillä. Ensimmäiset yhteysvälit valmistuisivat vuonna 2031 ja koko ensimmäinen rakentamisvaihe olisi valmis vuonna 2032

Länsirata oy toteaa tiedotteessaan, että Kirkkonummen jättäytyminen pois osakassopimuksesta tarkoittaa sitä, että Länsirata oy ei voi vielä siirtyä rakentamisvaiheeseen. Rakentamisvaiheeseen siirtymisen mahdollistavat osakassopimuksen mahdolliset muutokset sekä niihin liittyvä päätöksenteko ovat Suomen valtion ja osakaskuntien käsissä.