Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Infra

Kirkko­nummi hylkäsi Länsiradan osakas­sopimuksen

Äänestystulos oli 36–15 osakassopimusta vastaan.

Kirjoittaja Jarmo Huhtanen / HS
Kirjoitettu 9. joulukuuta 2025, 8:58
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kirkko­nummi hylkäsi Länsiradan osakas­sopimuksen
Kuvituskuva.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto ei hyväksy Länsiradan osakassopimusta. Valtuusto päätti asiasta vilkkaan noin puolitoista tuntia kestäneen keskustelun jälkeen maanantaina illalla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kirkko­nummi hylkäsi Länsiradan osakas­sopimuksen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset