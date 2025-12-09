Kirkkonummi hylkäsi Länsiradan osakassopimuksen
Äänestystulos oli 36–15 osakassopimusta vastaan.
Kirkkonummen kunnanvaltuusto ei hyväksy Länsiradan osakassopimusta. Valtuusto päätti asiasta vilkkaan noin puolitoista tuntia kestäneen keskustelun jälkeen maanantaina illalla.
