Kategoriat Talous Rakennustuote Uutiset

YBT osti elementtitehtaan Vaalasta

Tehtaan tuotanto käynnistyy ensi vuonna.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. joulukuuta 2025, 8:37
YBT:n uusi elementtitehdas sijaitsee Vaalassa. Kuva: YBT

YBT on ostanut elementtitehtaan Vaalasta. Tiedotteen mukaan kaupalla yritys kasvattaa merkittävästi seinäelementtien tuotantokapasiteettiaan ja parantaa toimitusvarmuuttaan koko Suomen alueelle.

