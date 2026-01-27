Anfra teki uuden johtajanimityksen
Nimityksellä Anfra tavoittelee entistä kattavampaa palvelutarjontaa.
Infrarakentajana tunnettu Anfra on nimittänyt sähkötöiden johtajaksi ja sähköliiketoiminnan vetäjäksi Ilkka Moilasen. Hän aloitti tehtävässään 26. tammikuuta. Moilanen siirtyi Anfraan hiljattain konkurssiin menneestä Suvicista, jossa hän toimi sähkötöiden johtajana.
