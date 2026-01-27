Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Työelämä Infra

Anfra teki uuden johtajanimityksen

Nimityksellä Anfra tavoittelee entistä kattavampaa palvelutarjontaa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2026, 12:24
Ilkka Moilanen. Kuva: Anfra

Infrarakentajana tunnettu Anfra on nimittänyt sähkötöiden johtajaksi ja sähköliiketoiminnan vetäjäksi Ilkka Moilasen. Hän aloitti tehtävässään 26. tammikuuta. Moilanen siirtyi Anfraan hiljattain konkurssiin menneestä Suvicista, jossa hän toimi sähkötöiden johtajana.

