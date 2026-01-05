Jättitappioita tehnyt Suvic hakee itseään konkurssiin
Energiarakentamiseen erikoistunut Suvic on ollut talousongelmissa jo pitkään.
Pörssiyhtiö Dovre Groupin tytäryhtiö Suvicin hallitus on päättänyt hakea Suvicin asettamista konkurssiin. Yritys on erikoistunut energiarakentamiseen.
