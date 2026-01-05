Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Jättitappioita tehnyt Suvic hakee itseään konkurssiin

Energiarakentamiseen erikoistunut Suvic on ollut talousongelmissa jo pitkään.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. tammikuuta 2026, 12:06
Kuvituskuva tuulivoimasta. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Pörssiyhtiö Dovre Groupin tytäryhtiö Suvicin hallitus on päättänyt hakea Suvicin asettamista konkurssiin. Yritys on erikoistunut energiarakentamiseen.

