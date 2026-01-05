Lujatalo urakoi uuden kaupan Iisalmelle
Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna.
Lujatalo toteuttaa Iisalmeen uuden S-marketin. Hankkeen tilaajana toimii Osuuskauppa PeeÄssä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujatalo urakoi uuden kaupan Iisalmelle”