Ovi käy Sitowisessa – Räikkönen lähtee Talo-liiketoiminnasta
Räikkönen tuli Sitowiseen marraskuussa 2023.
Sitowisen henkilövaihdokset jatkuvat. Tuorein nimi on Timo Räikkönen, joka jättää tehtävänsä Sitowisen Talo-liiketoiminta-alueen vetäjänä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Ovi käy Sitowisessa – Räikkönen lähtee Talo-liiketoiminnasta”