Kategoriat Suunnittelu Työelämä

Ovi käy Sitowisessa – Räikkönen lähtee Talo-liiketoiminnasta

Räikkönen tuli Sitowiseen marraskuussa 2023.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 10:25
Sitowisen henkilövaihdokset jatkuvat. Tuorein nimi on Timo Räikkönen, joka jättää tehtävänsä Sitowisen Talo-liiketoiminta-alueen vetäjänä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

