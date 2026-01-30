Suomessa suunnitteilla satoja aurinkovoimahankkeita – paneelitilaa tarvitaan 30 000 hehtaaria
Eniten hankkeita on vireillä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.
Suomen uusiutuvat ry:n uuden hankelistauksen mukaan Suomeen on suunnitteilla aurinkovoimaa lähes 26 gigawatin (GW) edestä ja teollisen kokoluokan hankkeita on vireillä yli 300 kappaletta.
