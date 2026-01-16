Sweco perusti uuden toimialan ja nimitti sille vetäjän talon sisältä
Iida Vakkuri jatkaa uuden tehtävänsä lisäksi myös vastuullisuusjohtajana.
Iida Vakkuri on nimitetty Swecon uuden Vastuullisuus ja resilienssi -toimialan johtajaksi 1.1.2026 alkaen.
