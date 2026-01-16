Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Suunnittelu Uutiset

Sweco perusti uuden toimialan ja nimitti sille vetäjän talon sisältä

Iida Vakkuri jatkaa uuden tehtävänsä lisäksi myös vastuullisuusjohtajana.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. tammikuuta 2026, 9:00
Iida Vakkuri johtaa Swecon uutta vastuullisuuskonsultoinnin liiketoimintayksikköä. Kuva: Sweco Kuva: Nina Kaverinen

Iida Vakkuri on nimitetty Swecon uuden Vastuullisuus ja resilienssi -toimialan johtajaksi 1.1.2026 alkaen.

