Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Adapteon tuotanto siirtyy Riihimäelle – uusi tehdas käynnistyy vuoden 2028 alussa

Tuotanto- ja toimitilojen on määrä valmistua loppukesästä 2027 ja niissä on tilaa noin 9 000 neliötä. Rakentajana on Tekova.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 11:42
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Adapteon tuotanto siirtyy Riihimäelle – uusi tehdas käynnistyy vuoden 2028 alussa

Muunneltavia tilaratkaisuja julkiselle ja yksityissektorille toimittava Adapteo keskittää toimintansa Riihimäelle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Adapteon tuotanto siirtyy Riihimäelle – uusi tehdas käynnistyy vuoden 2028 alussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset