Adapteon tuotanto siirtyy Riihimäelle – uusi tehdas käynnistyy vuoden 2028 alussa
Tuotanto- ja toimitilojen on määrä valmistua loppukesästä 2027 ja niissä on tilaa noin 9 000 neliötä. Rakentajana on Tekova.
Muunneltavia tilaratkaisuja julkiselle ja yksityissektorille toimittava Adapteo keskittää toimintansa Riihimäelle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Adapteon tuotanto siirtyy Riihimäelle – uusi tehdas käynnistyy vuoden 2028 alussa”