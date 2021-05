Jenkkirahasto teki ostotarjouksen Adapteosta – kurssi pomppasi rajusti

Palace Bidcon on perustanut ja omistaa välillisesti kokonaan yhdysvaltalainen infrastruktuuriin sijoittava rahasto West Street Global Infrastructure Partners IV L.P. Tätä jenkkirahastoa puolestaan hallinnoi yhdysvaltalainen finanssijätti Goldman Sachs.

Suomessa virallisesti pääkonttoriaan pitävän Adapteon osake on listattu Tukholman pörssiin. Siksi siitä tehty tarjouskin on annettu Ruotsin kruunuissa. Tarjottava vastike on 165 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Adapteon osakkeesta, millä hinnalla yhtiön koko osakepääoman arvoksi muodostuu 8,1 miljardia kruunua. Tämän päivän valuuttakurssin mukaan laskettuna osakkeen kappalehinnaksi muodostuu 16,27 euroa ja koko yhtiön arvoksi noin 800 miljoonaa euroa.

Osakkeista tarjottu hinta ylittää reippaasti Adapteon viime aikojen kurssitason pörssissä. Yhtiön päätöskurssi Tukholman pörssissä oli perjantaina 14. toukokuuta 108 kruunua, johon verrattuna ostotarjousvastike on noin 53 prosenttia korkeampi. Tarjottu hinta on myös noin 57 prosenttia korkeampi kuin osakkeen 105,43 Ruotsin kruunun keskikurssi viimeisten kolmen kuukauden aikana ennen ostotarjousta.

Ostotarjouksen johdosta Adapteon osakekurssi on pompsahtanut tänään Tukholman pörssissä kutakuinkin tarjoushinnan tasolle. Kello 18.24 Suomen aikaa Adapteon osakekurssi oli 164 kruunussa, joka on 51,9 prosenttia enemmän kuin perjantainen päätöskurssi. Ylimmillään osakekurssi on käynyt tämän päivän aikana ostotarjouksen mukaisessa 165 kruunussa ja alimmillaan 156,60 kruunussa.

Adapteon suurin osakkeenomistaja EQT Public Value Investments S.à r.l. on jo peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen riippumatta mahdollisesta korkeammasta kilpailevasta tarjouksesta. Peruuttamaton sitoumus edustaa noin 17,58:aa prosenttia Adapteon kaikista ulkona olevista osakkeista.

Fjärde AP-fonden (AP4), joka omistaa noin 4,36 prosenttia Adapteon osakkeista, on ilmaissut tukensa ostotarjoukselle ja ilmoittanut aikomuksenaan olevan hyväksyä tarjous, ellei korkeampaa tarjousta julkisteta.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 24. kesäkuuta ja päättyvän arviolta 16. elokuuta, ellei tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa tarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää muun muassa sitä, että Palace Bidco saa haltuunsa yli 90 prosenttia kaikista Adapteon osakkeista.

Adapteon hallitus suosittelee yksimielisesti, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. Hallitus arvioi, että osakkeenomistajat tulevat saamaan ostotarjouksessa kunnollisen korvauksen Adapteon potentiaalista huomioiden myös yhtiön liiketoimintasuunnitelman täysimääräiseen jalkauttamiseen liittyvät ajoitukselliset seikat ja erinäiset riskit.

Hallitus kertoo tiedotteessa yhtiön vastaanottaneen useita kiinnostuksen ilmaisuja tai sitomattomia tarjouksia koskien mahdollista ostotarjousta. Hallituksen arvion mukaan Palace Bidcon tarjous on osakkeenomistajien kannalta edullisin.

Adapteo irtautui konevuokraamo Cramosta kesällä 2019. Sen jälkeen Cramo ehti jo ajautua ulkomaiseen omistukseen vuonna 2020.