Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä Talotekniikka Uutiset

Bravida nimitti uuden aluejohtajan Sisä-Suomeen

Mika Hyväri on työskennellyt Bravidalla lähes kymmenen vuotta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. helmikuuta 2026, 14:19
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Bravida nimitti uuden aluejohtajan Sisä-Suomeen
Mika Hyväri on uusi Sisä-Suomen aluejohtaja. Kuva: Bravida Finland

Bravida Finland on nimittänyt Mika Hyvärin Sisä-Suomen aluejohtajaksi 9.3.2026 alkaen. Hyväri on työskennellyt Bravidalla lähes kymmenen vuoden ajan useissa vastuullisissa tehtävissä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Ryhmätilaus on edullisin tapa lukea Rakennuslehteä. Tutustu maksutta 1 kk.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Katso kaikki tilausvaihtoehdot

Diginä, printtinä, yksin tai ryhmässä. Tutustu monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Bravida nimitti uuden aluejohtajan Sisä-Suomeen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset