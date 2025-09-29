Bravidalle uusi luotsi pk-seudun asuntoyksikköön
Perttu Toivola oli aiemmin Dimeskon toimitusjohtaja sekä Bravidan LV-urakoinnin tuotantojohtaja.
Bravidan Asunnot saa lokakuun alussa uuden yksikönjohtajan pääkaupunkiseudulle. PKS-yksikön nykyinen johtaja Samuel Enkvist siirtyy Bravidan ulkopuolelle ja hänen seuraajakseen on nimitetty Perttu Toivola.
