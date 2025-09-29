Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Bravidalle uusi luotsi pk-seudun asuntoyksikköön

Perttu Toivola oli aiemmin Dimeskon toimitusjohtaja sekä Bravidan LV-urakoinnin tuotantojohtaja.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 8:59
Perttu Toivola tuli Bravidaan taannoisen yrityskaupan myötä. Nyt vastuulle tulevat asuntorakentamisen asiakkuudet.

Bravidan Asunnot saa lokakuun alussa uuden yksikönjohtajan pääkaupunkiseudulle. PKS-yksikön nykyinen johtaja Samuel Enkvist siirtyy Bravidan ulkopuolelle ja hänen seuraajakseen on nimitetty Perttu Toivola.

