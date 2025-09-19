Asennuspäällikkö otti askeleen Bravidan yksikönjohtajaksi Bravida sai kesälomien jälkeen uuden yksikönjohtajan pääkaupunkiseudun lv-urakointiin.

Pestiin tarttui talossa pian kymmenen vuotta viihtynyt ja viimeksi asennuspäällikkönä työskennellyt lvi-teknikko Mikko Jokitöyrä.

Siirryt asennuspäälliköstä yksikönjohtajaksi. Miten muuttuu toimenkuva?

Suurimmat muutokset liittyvät talouden seurantaan ja budjetointiin. Lisämausteena ovat myös urakoiden tarjousvaiheet ja hinnoittelu. Työmaatoiminta jää sen sijaan vähemmälle.

Mikä on pitänyt Bravidalla näin kauan?

Olen viihtynyt mainiosti, ja meillä on kasassa hyvä porukka. Olin hetken aikaa myös toisen työnantajan palveluksessa, mutta sitten tarjoutui tilaisuus palata takaisin. En epäröinyt paluupäätöstä hetkeäkään.

Millaista tiimiä luotsaat?

Tiimistä löytyy sekä nuoruuden intoa että arvokasta kokemusta. Meillä uransa alkupäässä olevat nuoret saavat tarvittaessa apuja myös kokeneemmilta konkareilta. Olen työskennellyt tämän saman tiimin kanssa jo monta vuotta, eikä porukka ole tuona aikana juurikaan vaihtunut.

Millaisen pomon väki sinusta saa?

Uskoisin että sellaisen, joka ymmärtää, mitä heidän päivittäinen tekemisensä pitää sisällään, ja osaa myös tukea heitä. Tärkeintä on, että luottamus pelaa molempiin suuntiin ja kaikki yrittävät parhaansa.

Mikko Ylitöyrä Syntynyt Vantaalla 1982

Lvi-työteknikko, Rastor-instituutti, 2012

Yksikönjohtaja, Bravida Finland, 2025–

Asennuspäällikkö, Bravida Finland, 2020–2025

Projektipäällikkö, Are, 2018–2020 Projektipäällikkö, Bravida Finland, 2015–2018

Iv-työnjohtaja, Lemminkäinen Talotekniikka / Are, 2013–2015

Iv-asentaja/työnjohtoharjoittelija, Jokakanava, 2003–2013

Harrastukset: jääkiekko, kuntosali ja lasten harrastevalmennus

Miltä näyttää alan osaajatilanne tällä hetkellä?

Hyvistä tekijöistä tulee varmasti olemaan pulaa, kun markkina taas piristyy. Tavoitteena on palkata lisää ammattitaitoisia asentajia ja projektihenkilöstöä tulevaisuudessa. Olemme tehneet jo pidemmän aikaa yhteistyötä myös ammattiopistojen ja -koulujen kanssa.

Mikä veti aikanaan lvi-alalle?

Tulin alalle isäni jalanjäljissä ja aloitin vuonna 1998 kesätöissä ilmanvaihtoasentajana. Siitä se lähti.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtiprojekteja?

Kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa vastasimme B- ja C-osien saneerauksesta sekä uudisosan rakentamisesta vuosina 2015–2017. Toisena voisi olla Helsingin keskustassa sijaitsevan Scandic-hotellin tänä vuonna valmistunut saneeraus, joka tehtiin yhdessä NCC:n kanssa. Kohteessa oli tiukka aikataulu, ja hotellihuoneet korjattiin tahtituotantona.