Kategoriat Rakennustuote Kiertotalous

Ecoup aloittaa yhteistyön Rakennusbetoni- ja Elementin kanssa

Tavoitteena on tuoda markkinoille uusia vähähiilisiä betonituoteratkaisuja jo tulevan vuoden aikana.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 4. helmikuuta 2026, 10:47
Kiertotalouskonserni Ecoup ja erikoisbetonituotteista tunnettu Rakennusbetoni- ja Elementti oy ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on hyödyntää purkumateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uuden sukupolven vähähiilisten betonituotteiden valmistuksessa.

