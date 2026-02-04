Ecoup aloittaa yhteistyön Rakennusbetoni- ja Elementin kanssa Tavoitteena on tuoda markkinoille uusia vähähiilisiä betonituoteratkaisuja jo tulevan vuoden aikana.

Kiertotalouskonserni Ecoup ja erikoisbetonituotteista tunnettu Rakennusbetoni- ja Elementti oy ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on hyödyntää purkumateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uuden sukupolven vähähiilisten betonituotteiden valmistuksessa.