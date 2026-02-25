Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Enersense toteuttaa suuren kokoluokan akkuvaraston tuulipuiston yhteyteen

Energiavarastoon tulee noin 50 kuusimetristä akkukonttia sekä 16 suurempaa, linja-auton kokoista yksikköä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. helmikuuta 2026, 12:46
Enersense on allekirjoittanut sopimuksen 125 megawatin tehoisen ja kapasiteetiltaan 250 megawattitunnin energiavaraston (Bess) toteuttamisesta OX2:n Kanniston-tuulipuistoon.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Enersense toteuttaa suuren kokoluokan akkuvaraston tuulipuiston yhteyteen”

