KKV:lta vihreää valoa Kojamon Varma-kaupalle
Kaupan on määrä toteutua huhtikuun alussa.
Kojamon ja Varman välinen iso asuntokauppa toteutuu suunnitellusti huhtikuun alussa. Asia varmistui, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto vahvisti antaneensa sille oman hyväksyntänsä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “KKV:lta vihreää valoa Kojamon Varma-kaupalle”