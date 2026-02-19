Vanhat asunnot halpenivat eniten Turussa
Vähiten laskua oli viime vuonna Oulussa ja Helsingissä.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat vuonna 2025 koko maassa 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kuudessa suurimmassa kaupungissa 2,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Myös pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat saman verran.
Hinnat laskivat suurista kaupungeista eniten Turussa, jossa asunnot halpenivat 3,7 prosenttia. Hieman vähemmän hinnat laskivat Vantaalla. Vähiten laskua oli Oulussa ja Helsingissä.
Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,9 prosenttia. Osakeasuntojen hinnat laskivat melkein kaikissa maakuntakeskuksissa.
Kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,7 prosenttia. Rivitaloasunnot halpenivat hieman vähemmän. Pienten kerrostaloasuntojen hinnat laskivat perheasuntojen hintoja enemmän.
Loka-joulukuussa 2025 vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 1,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Hinnat laskivat vuoden takaisesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Suurinta lasku oli Turussa ja Espoossa.
Uusien osakeasuntojen hinnat sen sijaan nousivat koko maassa 0,2 prosenttia ja laskivat pääkaupunkiseudulla 2,4 prosenttia vuonna 2025 verrattuna edelliseen vuoteen.
