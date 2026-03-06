Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Espoossa Tapiolan Kulttuuriaukion rakentaminen pääsee käyntiin

Tapiolan Kulttuuriaukion mittava uudistaminen etenee – teatterin rakentaminen pääsee alkamaan arviolta syksyllä 2026.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. maaliskuuta 2026, 8:20
Havainnekuvassa Espoon kulttuurikeskuksen laajennus, joka tulee pääosin Espoon teatterin käyttöön. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA oy.

Teatterin rakentaminen ja Tapiolan Kulttuuriaukion uudistukset etenevät, kun Kulttuuriaukion kaava sai lainvoiman. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan jo huhtikuussa 2025, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Sittemmin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja Kulttuuriaukion rakentaminen käynnistetään aloittamalla uudesta teatterista.

