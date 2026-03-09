Kreatelle patourakka Kelukoskelta – tilaajana Kemijoki oy
Valmistelevat työt alkavat huhtikuussa ja rakennustyöt kesäkuussa 2026. Urakka valmistuu arviolta syyskuussa 2027.
Kreate on tehnyt Kemijoki oy:n kanssa urakkasopimuksen uudesta patoluukusta Sodankylässä sijaitsevaan Kelukosken voimalaitokseen. Osapuolet eivät julkistaneet urakkahintaa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kreatelle patourakka Kelukoskelta – tilaajana Kemijoki oy”