Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Infra

Kreaten tilauskanta nousi ennätystasolle – Ennusteissa iso kasvu tälle vuodelle

Yhtiö kasvoi SRV Infran kaupan myötä, mutta myös orgaanisesti.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 6. helmikuuta 2026, 9:21
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kreaten tilauskanta nousi ennätystasolle – Ennusteissa iso kasvu tälle vuodelle
Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström. Kuva: Kalle Koponen / HS

Infrarakentaja Kreaten liikevaihto kasvoi tilikaudella 2025 315,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 275,5 miljoonasta eurosta. Liikevaihto palasi näin takaisin huippuvuoden 2023 tasolle, jolloin se oli 320 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kreaten tilauskanta nousi ennätystasolle – Ennusteissa iso kasvu tälle vuodelle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset