Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Infra Korjausrakentaminen Rakentaminen Suunnittelu Uutiset

Kreatelle siltaurakka Äänekoskelta – lisänä liittymä- ja tietöitä

Runsaan 8,5 miljoonan euron hanke käynnistyy kehitysvaiheella ja rakennustöiden arvioidaan alkavan kesäkuussa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. helmikuuta 2026, 10:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kreatelle siltaurakka Äänekoskelta – lisänä liittymä- ja tietöitä
Äänejärven ylittävä Äänekosken silta on rakennettu 1950-luvulla. Nyt sen tilalle tulee uusi. (Kuva: Kreate)

Kreate on allekirjoittanut kehitysvaiheen sopimuksen Väyläviraston kanssa Mt 642 Äänekosken sillan STk-urakasta. STk-mallissa urakoitsija vastaa sekä kehitysvaiheen suunnittelun ohjauksesta että toteutusvaiheen rakentamisesta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kreatelle siltaurakka Äänekoskelta – lisänä liittymä- ja tietöitä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset