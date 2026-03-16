Kruunusilloilla alkavat raitiotien koejot – jatkuvat pitkälle kevääseen Koeajoja tehdään useiden viikkojen ajan pääasiassa arkisin, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Kruunuvuorensillalla aloitetaan 17. maaliskuuta koeajot raitiovaunuilla. Koeajoilla varmistetaan raitiotien, vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus ja turvallisuus. Ennen koeajoa linjan ajolangat on sähköistetty.