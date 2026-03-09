Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Kurkela-Kuusisto toteutusvaiheeseen – valmista marraskuussa 2027

Kreate kirjaa hankkeesta alkuvuoden tilauskantaan liki 78 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. maaliskuuta 2026, 13:53
Ei kommentteja artikkeliin Kurkela-Kuusisto toteutusvaiheeseen – valmista marraskuussa 2027
Kuusistonsalmella on tehty tänä talvena jo valmistelevia töitä. Nyt mittava tiehanke siirtyy suunnittelusta virallisesti toteutukseen. (Kuva: Kreate)
Kuuntele juttu

Turun seudun suurimpiiin infratyömaihin kuuluva Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hanke käynnistyy toden teolla maaliskuun puolivälissä, kun kehitys- ja suunnitteluvaiheesta siirrytään varsinaiseen toteutukseen.

Tähän mennessä Väyläviraston tilaamalla hankkeella on tehty valmistelevia töitä, kuten työsillan rakentamista ja puunkaatoja. Väylä- ja siltasuunnittelijoina ovat Ramboll Finland ja WSP Finland.

Kreate kirjaa Kurkela-Kuusistosta ensimmäisen neljänneksen tilauskantaansa lähes 78 miljoonan euron urakkasumman. Uutta maantietä tulee noin 3,5 kilometriä. Samalla parannetaan Kurkelantietä kaksi- ja nelikaistaiseksi. Lisäksi hankkeessa rakennetaan tai uusitaan yhdeksän siltaa, joista suurin on Kuusistonsalmen ylittävä Auvaisbergin silta.

Väylä on määrä avata liikenteelle marraskuussa 2027. Tie liittyy idässä valtatie 1:een ja lännessä Kaarinan ohitustiehen Kirjalansalmen sillan kupeeseen. Kyseinen silta on niinikään Kreaten rakentama.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

Jätä kommentti

0 vastausta artikkeliin “Kurkela-Kuusisto toteutusvaiheeseen – valmista marraskuussa 2027”

Vastaa

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset