Lahdessa käynnistyy yliopistotasoinen rakennus- yhdyskuntatekniikan koulutus
Talotekniikan uutena teollisuusprofessorina LUT-yliopistossa aloittaa huhtikuussa Haltonin teknologiajohtaja, tekniikan tohtori Kim Hagström.
LUT-yliopisto käynnistää vuonna 2027 Lahdessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen, joka tähtää tutkimuksen vahvistamiseen, rakennusalan uudistamiseen sekä kansainväliseen kasvuun. Uudelle koulutusalalle rekrytoidaan parhaillaan vielä neljää uutta professoria.
