Lahdessa käynnistyy yliopistotasoinen rakennus- yhdyskuntatekniikan koulutus

Talotekniikan uutena teollisuusprofessorina LUT-yliopistossa aloittaa huhtikuussa Haltonin teknologiajohtaja, tekniikan tohtori Kim Hagström.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 12. maaliskuuta 2026, 7:00
Kuva: LUT Lahti Campus © Teemu Leinonen

LUT-yliopisto käynnistää vuonna 2027 Lahdessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen, joka tähtää tutkimuksen vahvistamiseen, rakennusalan uudistamiseen sekä kansainväliseen kasvuun. Uudelle koulutusalalle rekrytoidaan parhaillaan vielä neljää uutta professoria.

