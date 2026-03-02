Lujatalo rakentaa tuki- ja vuokra-asuntoja Hatanpäähän – kumppanina MVH-yhtiöt
Rakentaminen käynnistyy maaliskuun aikana ja talon on määrä valmistua kesällä 2027.
Lujatalo on tehnyt urakkasopimuksen MVH-yhtiöiden kanssa Tampereen Hatanpäähän rakennettavasta 52 asunnon kerrostalosta. Talo nousee on Hatanpään arboretumin viereen ja lähelle Pyhäjärveä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lujatalo rakentaa tuki- ja vuokra-asuntoja Hatanpäähän – kumppanina MVH-yhtiöt”