Lujatalo rakentaa tuki- ja vuokra-asuntoja Hatanpäähän – kumppanina MVH-yhtiöt

Rakentaminen käynnistyy maaliskuun aikana ja talon on määrä valmistua kesällä 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. maaliskuuta 2026, 10:28
Kohde koostuu tavallisista vuokra-asunnoista sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen operoimista vaikeavammaisten tukiasunnoista. (Kuva:Lujatalo)

Lujatalo on tehnyt urakkasopimuksen MVH-yhtiöiden kanssa Tampereen Hatanpäähän rakennettavasta 52 asunnon kerrostalosta. Talo nousee on Hatanpään arboretumin viereen ja lähelle Pyhäjärveä.

