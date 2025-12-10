Lujatalo nappasi kaksi johtajaa kilpailijalta
Kumpikin on aloittanut uudessa tehtävässään joulukuun alussa.
Lujatalo on nimittänyt Janne Hynysen hankekehitysjohtajaksi ja Juha Niemisen tuotantojohtajaksi aluetoiminnot-yksikköönsä. Kumpikin on aloittanut uudessa tehtävässään joulukuun alussa.
