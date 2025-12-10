Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lujatalo nappasi kaksi johtajaa kilpailijalta

Kumpikin on aloittanut uudessa tehtävässään joulukuun alussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. joulukuuta 2025, 11:20
Lujatalo on nimittänyt Janne Hynysen hankekehitysjohtajaksi ja Juha Niemisen tuotantojohtajaksi aluetoiminnot-yksikköönsä. Kumpikin on aloittanut uudessa tehtävässään joulukuun alussa.

