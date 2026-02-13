Lujan vuosi 2025 oli vaikea – ”Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin ensimmäisiä merkkejä suhdanteen kääntymisestä”
Lujatalon tilauskanta kasvoi merkittävästi, mikä antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2026.
Kaikkien Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kutistui viime vuonna 570 miljoonaan euroon edellisvuoden 627 miljoonasta ja yhteenlaskettu liikevoitto painui 6,5 miljoonaan euroon 13,7 miljoonasta.
