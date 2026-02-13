Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakennustuote Rakentaminen

Lujan vuosi 2025 oli vaikea – ”Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin ensimmäisiä merkkejä suhdanteen kääntymisestä”

Lujatalon tilauskanta kasvoi merkittävästi, mikä antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 13. helmikuuta 2026, 10:04
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lujan vuosi 2025 oli vaikea – ”Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin ensimmäisiä merkkejä suhdanteen kääntymisestä”
Harri Savolainen. Kuva: Liisa Takala

Kaikkien Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kutistui viime vuonna 570 miljoonaan euroon edellisvuoden 627 miljoonasta ja yhteenlaskettu liikevoitto painui 6,5 miljoonaan euroon 13,7 miljoonasta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lujan vuosi 2025 oli vaikea – ”Vuoden jälkipuoliskolla näimme kuitenkin ensimmäisiä merkkejä suhdanteen kääntymisestä””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset