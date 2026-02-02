Lujatalolle Peijaksen sairaalaurakka – arvo 74 miljoonaa
Tilausta edelsi kehitysvaihe. Rakennustyöt jatkuvat vuoteen 2030 saakka.
HUS Kiinteistöt ja Lujatalo ovat tehneet sopimuksen Peijaksen sairaalan leikkausosaston peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutuksesta. Tilausta edelsi noin puoli vuotta kestänyt kehitysvaihe.
