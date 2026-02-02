Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lujatalolle Peijaksen sairaalaurakka – arvo 74 miljoonaa

Tilausta edelsi kehitysvaihe. Rakennustyöt jatkuvat vuoteen 2030 saakka.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 11:23
Peijaksen sairaalaa peruskorjataan ja laajennetaan tämän päivän vaatimusten tasolle. Laajennusosa sijoittuu sairaalan lounaispuolelle. (Kuva: Lujatalo)

HUS Kiinteistöt ja Lujatalo ovat tehneet sopimuksen Peijaksen sairaalan leikkausosaston peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutuksesta. Tilausta edelsi noin puoli vuotta kestänyt kehitysvaihe.

