NCC urakoi kerrostalon Tampereelle
Rakentaminen alkaa heti ja valmista on ensi vuoden kesällä.
NCC rakentaa uuden kerrostalon Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle Tampereen Rauhaniementielle. NCC on aiemmin rakentanut alueelle vuosina 2024 ja 2026 valmistuneet talot.
