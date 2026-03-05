Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
NCC urakoi kerrostalon Tampereelle

Rakentaminen alkaa heti ja valmista on ensi vuoden kesällä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. maaliskuuta 2026, 9:47
Havainnekuva. Kuva: NCC

NCC rakentaa uuden kerrostalon Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle Tampereen Rauhaniementielle. NCC on aiemmin rakentanut alueelle vuosina 2024 ja 2026 valmistuneet talot.

