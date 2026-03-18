Sitowise päivitti taloudelliset tavoitteensa – tähtäimessä markkinaa nopeampi orgaaninen kasvu
Yhtiö päivitti keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja julkisti uudet strategiset painopisteensä.
Sitowise Group on päivittänyt strategiset painopisteensä tukemaan paluuta kannattavaan kasvuun sekä pitkän aikavälin arvonluontia.
Päivitys sisältää tarkennetun mission ja vision, uudet keskipitkän aikavälin strategiset painopistealueet sekä päivitetyt taloudelliset tavoitteet keskipitkälle aikavälille.
Päivitetyt taloudelliset tavoitteet on määritelty keskipitkälle aikavälille. Kasvun tavoitteena on markkinaa nopeampi orgaaninen liikevaihdon kasvu vuosittain. Kannattavuudessa tavoitteena on oikaistu Ebita-marginaali yli 10 prosenttia.
Velkaantuneisuus-kohdassa tavoitteena on Nettovelka/oikaistu Ebitda (12 kk liukuva) -kerroin alle 3x
Osinkopolitiikka säilyy ennallaan. Sitowisen tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta huomioiden yritysostot, taloudellisen aseman, kassavirran sekä tulevat kasvumahdollisuudet.
Sitowisen strategia perustuu neljään strategiseen painopistealueeseen, jotka ohjaavat yhtiön prioriteetteja ja toimeenpanoa. Keskipitkän aikavälin strategiset painopisteet ovat Empower people – Innostamme osaajiamme; Grow with customers – Kasvamme asiakaslähtöisesti; Scale digital – Vauhditamme digitaalisia palveluita sekä Work smart – Toimimme tehokkaasti.
Yhtiö ei ole määritellyt tarkkaa aikataulua keskipitkän aikavälin strategiajaksolle. Keskipitkä aikaväli viittaa arviolta seuraavaan 24–36 kuukauteen, riippuen myös markkinaympäristön muutoksista ja rakentamisen markkinan elpymisen ajoituksesta.
Vuonna 2026 Sitowisen keskeisimmät prioriteetit ovat Ruotsin liiketoiminnan käänteen toteuttaminen ja konsernin kokonaiskannattavuuden parantaminen, yhtiön kilpailukyvyn ja markkina-aseman vahvistaminen sekä käynnissä olevan teknologiamurroksen hyödyntäminen.
Tavoitteena on kiihdyttää kasvua strategisissa asiakassegmenteissä – teollisuudessa, datakeskuksissa ja energiassa – sekä nopeuttaa uuden teknologian käyttöönottoa suunnittelussa ja innovaatioissa.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sitowise päivitti taloudelliset tavoitteensa – tähtäimessä markkinaa nopeampi orgaaninen kasvu”