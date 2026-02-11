Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Talous Suunnittelu Uutiset

Infra siivitti Sitowisen kasvuun loppuvuonna – ”Markkinaympäristö pysyi haastavana”

Sitowise arvioi rakennusmarkkinoiden elpymisen toteutuvan laajemmin vasta vuonna 2027.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. helmikuuta 2026, 12:49
Sitowisen toimitusjohtaja Anna Wäck Kuva: Sitowise

Infran vahva veto näkyi suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Sitowisen loka–joulukuussa. Liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia ja oli 50,2 miljoonaa euroa.

