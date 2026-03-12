Varke: Lakean toiminnassa useita puutteita
Yhtiöllä on usean miljoonan euron saatavat konkurssiin menneeltä emoyhtiöltä.
Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) teettämä erityistarkastus Lakea Kiinteistöt oy:n toiminnasta paljastaa, että yhtiö on rikkonut laissa määriteltyjä yleishyödyllisyysedellytyksiä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Varke: Lakean toiminnassa useita puutteita”