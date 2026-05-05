Habeo Group laajentaa toimintaansa Pohjois-Suomessa Pohjoisessa rakentaminen vetää, nyt myös Habeo-konserni kasvattaa toimintaansa alueella.

HSK Sähkö oy on ostanut Kuusamon Sähköpalvelu oy:n koko osakekannan 30.4.2026. Yrityskauppa vahvistaa HSK Sähkön ja sen emoyhtiön, Habeo Groupin, asemaa laajentaen konsernin sähköurakoinnin ja huoltopalveluiden tarjontaa sekä osaamista erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Koillismaalla ja Lapissa.