Sähköinen fuusio Turussa: Sähkö oy osaksi TRP Groupia
TRP Groupin yhteenlaskettu liikevaihto on fuusion myötä 17-20 miljoonaa ja henkilöstömäärä noin 110.
Turun seudulla lähes 110 vuotta toiminut Sähkö oy Turku on yrityskaupan myötä fuusioitunut osaksi TRP Groupia.
