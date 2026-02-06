Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

Habeo Group osti teollisuuden sähköosaamista

Vuonna 2022 perustettu Habeo Group on kasvanut vauhdilla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. helmikuuta 2026, 15:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Habeo Group osti teollisuuden sähköosaamista
Kuvassa vasemmalta PKK Sähkön Tero Krintilä, Joni Kero ja Tuomas Paananen kättelyssä HSK Sähkön Hannu Kaupin kanssa. Vieressä Habeo Groupin Kari Kohvakka ja Klaus Castrén. Kuva: Habeo Group

Kiinteistötekniikan konserni Habeo Group on laajentunut, kun konserniin kuuluva HSK Sähkö on ostanut Kokkolassa toimivan PKK Sähkön. Jatkossa molemmat yhtiöt toimivat omilla nimillään mutta yhdessä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Habeo Group osti teollisuuden sähköosaamista”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset