Kategoriat Työelämä

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa historian paras tulos – Kilpailu vaarassa loppua

Sama työmaa otti voiton peräti kolmessa kilpailusarjassa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. maaliskuuta 2026, 10:58
Elielinaukio 5. Kuva: RT

Talonrakennusteollisuuden vuoden 2025 Uudenmaan piirin työturvallisuuskilpailussa yritysten yhteenlaskettu TR-indeksi nousi tasolle 94,4. Se on kilpailun historian paras tulos ja merkittävästi parempi kuin edellisvuonna. Voittajayritysten TR-indeksit hipoivat jälleen sataa.

