Helsinki investoi tulevina vuosina miljardeja euroja infraan – ”Korjausten lykkääminen lisää sekä riskejä että kustannuksia” Pelkästään tänä vuonna talousarviossa on varattu infrainvestointeihin lähes 500 miljoonaa euroa.

Helsinki investoi lähivuosina merkittävästi kunnallistekniikkaan, katuinfraan, raideliikenteeseen ja puistoihin. Investoinnit mahdollistavat kaupungin kestävän kasvun ja rakentavat edellytyksiä elinkeinoelämän tarpeille ja kaupunkilaisten toimivalle arjelle. Samalla kaupunki pyrkii varmistamaan kaupungin toimivuuden myös työmaiden aikana.