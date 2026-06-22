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Kategoriat Yrityskauppa Talotekniikka Talous Uutiset

Caverion yrityskaupoilla – ostaa suomalaista suojausteknologiaa

Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää, jonka arvioidaan tulevan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. kesäkuuta 2026, 14:20
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Caverion Suomi  on tehnyt sopimuksen Fitelnet oy:n koko osakekannan ostamisesta. Tuusulassa vuonna 2001 perustettu yritys on erikoistunut sähkömagneettisen häirinnän suojaamiseen ja mobiiliverkkojen sisäverkkoratkaisuihin.

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