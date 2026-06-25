Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Uutiset

Helsingin työväenopiston julkisivu palautuu entiseen loistoonsa

Helsinginkadun varrella sijaitseva suojeltu rakennus saa tänä vuonna alkuperäiseen sävyyn rapatun julkisivun. Samalla uusitaan peltikatto ja yläpohjarakenteet.

Kirjoittaja Vesa Tompuri
Kirjoitettu 25. kesäkuuta 2026, 14:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsingin työväenopiston julkisivu palautuu entiseen loistoonsa
Työväenopiston julkisivuremontissa tavoitellaan alkuperäistä julkisivusävyä. Vuonna 1926 valmistuneen talon suunnitteli arkkitehti Gunnar Taucher. Kuva on vuodelta 2015. Kuva: Juho Nurmi / Helsingin kaupunginmuseo

Liki satavuotias suomenkielisen työväenopiston päärakennus Helsingin Kalliossa on suojeltu asemakaavassa vuodelta 1989. Sekä 99-vuotiasta vanhaa että 67 vuotta sitten rakennettua laajennusosaa koskeva suojelupäätös kieltää muuttamasta katujulkisivuja ja vesikattoa niin, että niiden ulkonäkö muuttuu. Sama päätös velvoittaa työmaata ennallistamaan rakenteita, mikäli niitä on aiemmin korjattu tai muutettu alkuperäisen arkkitehtuurin vastaisesti.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin työväenopiston julkisivu palautuu entiseen loistoonsa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset