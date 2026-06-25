Helsingin työväenopiston julkisivu palautuu entiseen loistoonsa
Helsinginkadun varrella sijaitseva suojeltu rakennus saa tänä vuonna alkuperäiseen sävyyn rapatun julkisivun. Samalla uusitaan peltikatto ja yläpohjarakenteet.
Liki satavuotias suomenkielisen työväenopiston päärakennus Helsingin Kalliossa on suojeltu asemakaavassa vuodelta 1989. Sekä 99-vuotiasta vanhaa että 67 vuotta sitten rakennettua laajennusosaa koskeva suojelupäätös kieltää muuttamasta katujulkisivuja ja vesikattoa niin, että niiden ulkonäkö muuttuu. Sama päätös velvoittaa työmaata ennallistamaan rakenteita, mikäli niitä on aiemmin korjattu tai muutettu alkuperäisen arkkitehtuurin vastaisesti.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsingin työväenopiston julkisivu palautuu entiseen loistoonsa”