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Kategoriat Rakentaminen Arkkitehtuuri Kiinteistöt Uutiset

Makasiininrannan kaavoille lainvoima Helsingissä – alueen kehittämiseen uusi vaihde

Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennustyöt on määrä saada käyntiin alkuvuodesta 2028, jolloin museo voisi avautua vuoden 2030 lopulla.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. elokuuta 2026, 11:26
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Eteläsataman alueesta rakentuu uuden asemakaavan myötä merellinen kaupunginosa, jonne sijoittuvat arkkitehtuuri- ja designmuseo, tapahtuma-aukio, avoin rantareitti sekä neljä uutta liikerakennusta. Kuva: Sami Kero / HS

Arkkitehtuuri- ja designmuseon, Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavat ovat saaneet lainvoiman. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kyseiset kaavat kesäkuussa, eikä niistä ole jätetty valituksia määräaikaan mennessä.

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