Makasiininrannan kaavoille lainvoima Helsingissä – alueen kehittämiseen uusi vaihde
Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennustyöt on määrä saada käyntiin alkuvuodesta 2028, jolloin museo voisi avautua vuoden 2030 lopulla.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon, Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavat ovat saaneet lainvoiman. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kyseiset kaavat kesäkuussa, eikä niistä ole jätetty valituksia määräaikaan mennessä.
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