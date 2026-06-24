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Kategoriat Talous Asunnot Suhdanne Uutiset

Valmiiden myymättömien asuntojen varasto pienenee, mutta hitaasti

STH-Groupin Rakennuslehdelle tekemä ennustemalli kertoo, että valmiiden myymättömien asuntojen määrä vähenee reilulla parillasadalla asunnolla syksyyn mennessä. Viime syksystä valmiiden varasto pieneni yllättävän vähän.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 24. kesäkuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Valmiiden myymättömien asuntojen varasto pienenee, mutta hitaasti
Näkymä Helsingin Ruoholahdesta: Kuva: Jussi Nukari / IS

Koko maassa oli huhtikuussa 2450 myymätöntä valmista uutta asuntoa. Ennuste on, että ensi lokakuun puoleenväliin mennessä valmiiden varasto pienenee 2217 asuntoon. Pudotusta on 243 asuntoa (–10%).

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