Valmiiden myymättömien asuntojen varasto pienenee, mutta hitaasti
STH-Groupin Rakennuslehdelle tekemä ennustemalli kertoo, että valmiiden myymättömien asuntojen määrä vähenee reilulla parillasadalla asunnolla syksyyn mennessä. Viime syksystä valmiiden varasto pieneni yllättävän vähän.
Koko maassa oli huhtikuussa 2450 myymätöntä valmista uutta asuntoa. Ennuste on, että ensi lokakuun puoleenväliin mennessä valmiiden varasto pienenee 2217 asuntoon. Pudotusta on 243 asuntoa (–10%).
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