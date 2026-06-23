SRV pääsee peruskorjaamaan lähes 140-vuotiaan koulun – hanke sisältää myös uudisrakennuksen
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käynnistyy ensin hankkeen kehitysvaihe.
Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt hankintapäätöksen lyseon lukion päärakennuksen peruskorjauksesta ja uuden liikunta- ja ruokailurakennuksen toteutuksesta. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu SRV Rakennus.
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