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Kategoriat Projektit Korjausrakentaminen Rakentaminen

SRV pääsee peruskorjaamaan lähes 140-vuotiaan koulun – hanke sisältää myös uudisrakennuksen

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käynnistyy ensin hankkeen kehitysvaihe.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. kesäkuuta 2026, 15:16
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Hämeenlinnan lyseon lukion vanha päärakennus. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt hankintapäätöksen lyseon lukion päärakennuksen peruskorjauksesta ja uuden liikunta- ja ruokailurakennuksen toteutuksesta. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu SRV Rakennus.

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