FCG sai osan vetyverkoston YVA-urakasta – selvittää ympäristövaikutukset Länsi-Suomessa
FCG kartoittaa reitin luontoarvot, selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja kerää palautetta sidosryhmiltä.
FCG Rakennettu Ympäristö on valittu Gasgridin kumppaniksi toteuttamaan vedyn siirtoverkon ympäristövaikutusten arviointia. Siirtoverkko ulottuu aikanaan Torniosta Porvooseen, ja FCG vastaa YVA-menettelystä Länsi-Suomen alueella.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “FCG sai osan vetyverkoston YVA-urakasta – selvittää ympäristövaikutukset Länsi-Suomessa”