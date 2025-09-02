Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
FCG sai osan vetyverkoston YVA-urakasta – selvittää ympäristövaikutukset Länsi-Suomessa

FCG kartoittaa reitin luontoarvot, selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja kerää palautetta sidosryhmiltä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2025, 14:56
Ympäristövaikutusten arvioinnit ovat jo alkaneet kaikilla viidellä alueella eri puolilla Suomea. Lopulliset reittipäätökset tehdään YVA-tulosten ja lausuntojen pohjalta.

FCG Rakennettu Ympäristö on valittu Gasgridin kumppaniksi toteuttamaan vedyn siirtoverkon ympäristövaikutusten arviointia. Siirtoverkko ulottuu aikanaan Torniosta Porvooseen, ja FCG vastaa YVA-menettelystä Länsi-Suomen alueella.

