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Kategoriat Infra Rakentaminen Suhdanne Talous Uutiset

Infarakentajat varoittavat: Väylärahoituksen leikkaukset käyvät kalliiksi

Infan toimitusjohtajan Paavo Syrjön mukaan perusväylänpitoon tarvitaan rahaa 1,8 miljardia euroa vuodessa. Lisäksi tuo summa on sidottava indeksiin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 31. elokuuta 2026, 8:07
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Infra ry:n mukaan esimerkiksi päällystettyjen teiden korjausrahat ovat budjettiesityksessä puolittumassa viime vuosien tasosta. Kuva: Pete Aarre-Ahtio / IS

Rakennusteollisuus RT:n ja Infra ry;n mukaan hallituksen budjettiesitykseen kirjatut väylärahoituksen leikkaukset eivät pysäytä alati kasvavaa korjausvelkaa. Samalla ne uhkaavat myös Suomen tulevien vuosien kasvunäkymiä.

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