Infarakentajat varoittavat: Väylärahoituksen leikkaukset käyvät kalliiksi
Infan toimitusjohtajan Paavo Syrjön mukaan perusväylänpitoon tarvitaan rahaa 1,8 miljardia euroa vuodessa. Lisäksi tuo summa on sidottava indeksiin.
Rakennusteollisuus RT:n ja Infra ry;n mukaan hallituksen budjettiesitykseen kirjatut väylärahoituksen leikkaukset eivät pysäytä alati kasvavaa korjausvelkaa. Samalla ne uhkaavat myös Suomen tulevien vuosien kasvunäkymiä.
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