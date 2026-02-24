Vakio avaa vientiovia Intiaan – isoja mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle Vakion kylpyhuonemoduulien tuotanto käynnistyy Intiassa vielä kuluvan kevään aikana. Myös Elematic ja Puustelli tutkailevat Intian markkinoita.

Rakentamisen vienti- ja teknologiayritys Vakio (Flow Systems) on perustanut yhteisyrityksen intialaisen Jindal Steel -konserniin kuuluvan JB Fabinfran kanssa. Sopimuksen myötä Vakio ja sen suomalaiset kumppaniyritykset voivat aloittaa rakennustuotteiden lisensoinnin ja valmistuksen Intiassa.