Vakio avaa vientiovia Intiaan – isoja mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle
Vakion kylpyhuonemoduulien tuotanto käynnistyy Intiassa vielä kuluvan kevään aikana. Myös Elematic ja Puustelli tutkailevat Intian markkinoita.
Rakentamisen vienti- ja teknologiayritys Vakio (Flow Systems) on perustanut yhteisyrityksen intialaisen Jindal Steel -konserniin kuuluvan JB Fabinfran kanssa. Sopimuksen myötä Vakio ja sen suomalaiset kumppaniyritykset voivat aloittaa rakennustuotteiden lisensoinnin ja valmistuksen Intiassa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vakio avaa vientiovia Intiaan – isoja mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle”