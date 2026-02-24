Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Vakio avaa vientiovia Intiaan – isoja mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle

Vakion kylpyhuonemoduulien tuotanto käynnistyy Intiassa vielä kuluvan kevään aikana. Myös Elematic ja Puustelli tutkailevat Intian markkinoita.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. helmikuuta 2026, 12:26
Sopimus julkistettiin Suomen Delhin-suurlähetystössä pidetyssä tilaisuudessa. Läsnä olivat muun muassa pääministeri Petteri Orpo sekä Jindal Steelin hallituksen puheenjohtaja ja parlamentin jäsen Naveen Jindal.

Rakentamisen vienti- ja teknologiayritys Vakio (Flow Systems) on perustanut yhteisyrityksen intialaisen Jindal Steel -konserniin kuuluvan JB Fabinfran kanssa. Sopimuksen myötä Vakio ja sen suomalaiset kumppaniyritykset voivat aloittaa rakennustuotteiden lisensoinnin ja valmistuksen Intiassa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vakio avaa vientiovia Intiaan – isoja mahdollisuuksia suomalaisosaamiselle”

