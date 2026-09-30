Vauhdilla kasvava Nimlas osti yrityksen Tampereelta
Nimlas-konserni on ostanut tänä vuonna kuusi yritystä, siihen kuuluva Quattroservices Tampere yhden.
Talotekniikkakonserni Nimlas vahvistaa asemaansa Tampereen seudulla ostamalla Tammelan Talotekniikan. Se toteuttaa pääasiassa uudisrakentamisen lvisaj-urakoita rakennusliikkeille sekä kokonaisvastuullisia KVR-hankkeita. Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.
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