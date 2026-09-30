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Kategoriat Talotekniikka Talous Uutiset

Vauhdilla kasvava Nimlas osti yrityksen Tampereelta

Nimlas-konserni on ostanut tänä vuonna kuusi yritystä, siihen kuuluva Quattroservices Tampere yhden.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2026, 8:52
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Kuvassa vasemmalta Tammelan Talotekniikan Harri Rintamaa, Juuso Rintamaa, Kari Oinonen, Mikko Jaakkonen, Jouni Virtanen, Matias Niemenmaa, Nimlaksen Mikko Sahikallio ja Tammelan Talotekniikan toimitusjohtaja Eetu Heikkilä. Kuva: Nimlas

Talotekniikkakonserni Nimlas vahvistaa asemaansa Tampereen seudulla ostamalla Tammelan Talotekniikan. Se toteuttaa pääasiassa uudisrakentamisen lvisaj-urakoita rakennusliikkeille sekä kokonaisvastuullisia KVR-hankkeita. Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

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