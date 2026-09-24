Asfalttikallio muutosneuvottelee isoista henkilöstövähennyksistä – yhtiön kannattavuus on huipputasoa
Yhtiö perustelee muutosneuvotteluita päällystysmarkkinan supistumisella ja kohonneilla kustannuksilla.
Päällystystöihin erikoistunut Asfalttikallio on käynyt syyskuun alusta muutosneuvotteluita merkittävistä toimihenkilöitä koskevista vähennyksistä, vaikka yhtiö teki vielä huhtikuussa päättyneellä viime tilikaudellaan huippuluokan tulosta rakennusalan vertailussa.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Asfalttikallio muutosneuvottelee isoista henkilöstövähennyksistä – yhtiön kannattavuus on huipputasoa”