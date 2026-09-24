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Kategoriat Työelämä Infra Talous

Asfalttikallio muutosneuvottelee isoista henkilöstövähennyksistä – yhtiön kannattavuus on huipputasoa

Yhtiö perustelee muutosneuvotteluita päällystysmarkkinan supistumisella ja kohonneilla kustannuksilla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 24. syyskuuta 2026, 15:18
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Kuvituskuva. Kuva: Toni Repo / Aamulehti

Päällystystöihin erikoistunut Asfalttikallio on käynyt syyskuun alusta muutosneuvotteluita merkittävistä toimihenkilöitä koskevista vähennyksistä, vaikka yhtiö teki vielä huhtikuussa päättyneellä viime tilikaudellaan huippuluokan tulosta rakennusalan vertailussa.

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