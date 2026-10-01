MV-Jäähdytys laajenee Lapissa yrityskaupalla MV-Jäähdytys on myös avannut noin vuoden aikana seitsemän uutta toimipistettä.

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Kylmä- ja ammattikeittiötekniikan yritys MV-Jäähdytys on sopinut liiketoimintakaupasta ylitorniolaisen Lapin Kylmätekniikan kanssa. Matkailun kasvu lisää Lapin alueella tarvetta toimintavarmalle kylmätekniikalle ja vahvalle paikalliselle toimijalle.

Juho Kauvosaaren vuonna 2019 perustama Lapin Kylmätekniikka työllistää kuusi henkilöä. Yritys asentaa ja huoltaa kylmälaitteita muun muassa päivittäistavarakaupoille, ravintoloille ja muille alueen yrityksille.

”Lapin Kylmätekniikalla on vahva paikallinen tunnettuus ja merkittäviä asiakassuhteita. Yhdessä pystymme palvelemaan asiakkaitamme Lapissa entistä paremmin kylmäjärjestelmien asennuksissa, huolloissa ja teknisessä tuessa”, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja ja Nordic Climate Groupin Suomen maajohtaja Jyrki Martikainen.

Yrityskauppa jatkaa MV-Jäähdytyksen laajentumista Suomessa. Yhtiö on avannut noin vuoden aikana seitsemän uutta toimipistettä, muun muassa Ouluun ja Kuopioon.

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Samalla Lapin Kylmätekniikan tiimi saa tuekseen MV-Jäähdytyksen valtakunnalliset resurssit ja teknisen osaamisen.

”Meitä yhdistävät MV-Jäähdytyksen kanssa samanhenkisyys sekä yhteinen näkemys alan tulevaisuudesta, toiminnan kehittämisestä ja asiakkaiden palvelemisesta. Saamme nyt tueksemme vahvan tiimin, jonka kanssa voimme yhdessä kehittää alueen kylmäalan palveluita entistä paremmiksi”, Kauvosaari sanoo.

MV-Jäähdytys kuuluu Nordic Climate Groupiin.